Paulinho ruma à República Checa

O médio português Paulinho, de 21 anos, assinou contrato, por 2 anos, com o FK Pribram, atual 9.º classificado do campeonato checo.





Formado no FC Porto, o jovem rumou ao futebol inglês, onde foi aposta no Liverpool, entre 2015 e 2018, tendo depois trocado os reds pelo Wolverampton, onde jogou nas últimas duas temporadas, sempre na equipa de sub-21 e sub-23. Agora, a aposta de Paulinho, natural de São João da Madeira, passa pela afirmação numa equipa sénior e numa equipa com ambições na prova.