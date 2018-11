Paulo Alves assume o comando técnico do Ohod

O português Paulo Alves é o novo treinador do Ohod Madinah, 15.º e penúltimo classificado da Liga saudita, anunciou esta terça-feira o emblema de Medina.O técnico luso, de 48 anos, substitui no cargo o paraguaio Francisco Arce, que conseguiu apenas uma vitória em 10 jogos, depois de em 2017/18 ter orientado o Gil Vicente e o União da Madeira, na 2.ª Liga.O antigo avançado, e ex-treiandor de clubes como o Penafiel, o Gil Vicente ou o Beira-Mar, vai ter a segunda experiência no estrangeiro, depois dos iranianos do Nassaji Mazandaran, no Irão, em 2015.O primeiro jogo de Paulo Alves no comando técnico do Ohod é na sexta-feira, frente ao líder do campeonato, o Al Hilal, treinado pelo compatriota Jorge Jesus, assumindo a equipa em penúltimo, com seis pontos e quatro abaixo da 'linha de água'.