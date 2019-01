Paulo Bento ataca a liderança do Grupo C na Taça Asiática

Paulo Bento, atual treinador da seleção da Coreia do Sul, antevê algumas dificuldades perante a República do Quirguistão, o seu próximo adversário na Taça da Ásia, a contar para a segunda jornada do Grupo C."Será um jogo difícil contra a República do Quirguistão, que tentará defender o máximo possível e implementar o contra-ataque", referiu o selecionador, que reparte o comando com a China, ambos com 3 pontos.Depois de uma vitória (1-0) frente à seleção das Filipinas na jornada inaugural, o treinador português afirma que a equipa sul-coreana vai "tentar atacar o máximo possível para poder garantir os três pontos" e que está pronta para "adaptar-se às estratégias montadas pelos seus adversários"."Vamos analisar o Quirguistão antes de executarmos a nossa estratégia", declarou o técnico em antevisão à partida de hoje.No Grupo A, os Emirados Árabes Unidos derrotaram a Índia (2-0), num jogo marcado pelo desacerto ofensivo por parte da seleção indiana. Ali Ahmed Mabkhout foi o melhor em campo ao assistir Mubarak, ainda antes do intervalo (41’), para o primeiro golo, marcando ainda o 2-0 no fim da partida, um golo que tranquilizou a seleção anfitriã da prova e que lhe permitiu subir ao topo do grupo. Ainda no Grupo A, a Tailândia venceu o Bahrain (1-0) com um golo de Songkrasin (58’).No Grupo B, a Jordânia bateu a Síria (2-0), com golos de Al-Tamari (26’) e Khattab (43’).