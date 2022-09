Paulo Bento confiante: «Vamos entrar em campo com a máxima ambição»

A Coreia do Sul, adversária de Portugal no Mundial do Qatar, defronta hoje a Costa Rica em jogo de preparação e Paulo Bento, timoneiro dos sul-coreanos, garantiu que a equipa está pronta apesar dos poucos treinos. "Preparámos a equipa como o fazemos sempre. Tivemos muita atenção à recuperação física dos jogadores, sobretudo aos que chegaram mais tarde. Fizemos apenas dois treinos com o plantel todo à disposição, mas vamos entrar em campo com a máxima ambição e procurar um bom resultado", disse o técnico português, de 53 anos.