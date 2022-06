Paulo Bento defronta Paraguai

Após a pesada derrota com o Brasil (1-5) e da vitória sobre o Chile (2-0), a Coreia do Sul, de Paulo Bento, mede hoje forças com o Paraguai, naquele que será mais um encontro de preparação para o Mundial’2022. O médio Jung Woo-young é ausência por lesão, mas o técnico português desvaloriza. “É uma possibilidade para outros jogarem”, vincou, garantindo estar tranquilo caso as coisas não saiam da melhor forma: “Não há jogos perfeitos. Se as pessoas pensam que nós os vamos ter, não estão a pensar da maneira correta.”

Entretanto, a Nova Zelândia não foi além de um empate (0-0) com a Omã no último jogo antes do playoff frente à Costa Rica no Qatar, na terça-feira (14), que define uma das últimas duas vagas para o Mundial’2022. A outra será disputada entre Austrália e Peru, no dia anterior (13).