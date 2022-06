Paulo Bento pede apoio diante do Brasil

A Coreia do Sul de Paulo Bento recebe hoje o Brasil num particular de preparação para o Mundial’2022. E o treinador português pede o apoio dos adeptos naquele que será o primeiro encontro em território sul-coreano sem restrições desde o início da pandemia – são esperados 66 mil espectadores em Seul. "É importante ter o apoio deles porque nos ajudam nos momentos mais difíceis", considerou o antigo selecionador nacional, deixando claro que o duelo com a canarinha será um bom teste para a seleção asiática, adversária de Portugal no Qatar. "O Brasil não tem muitas fragilidades, mas vamos dar o nosso melhor. Será um desafio para nós", finalizou.