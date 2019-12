Paulo Bento revalida título na Ásia

A Coreia do Sul venceu o Japão, por 1-0, e revalidou assim o título da Taça do Este da Ásia. A seleção orientada por Paulo Bento triunfou através do golo solitário de Hwang In-Beom, aos 28’, e conseguiu desta forma terminar a ronda final da competição em 1º lugar, sendo que a seleção sul-coreana conquistou a prova pela terceira vez consecutiva.





De resto, a edição deste ano da Taça do Este da Ásia teve lugar na Coreia do Sul e acabou por trazer grande alegria aos adeptos presentes em Busan.No final da partida, Paulo Bento mostrou-se muito satisfeito pela forma como os seus jogadores atuaram. "Foi importante vencer e com o nosso estilo próprio. Nós tanto podemos ganhar como perder, mas temos de mostrar uma identidade nossa. Tivemos pela frente um Japão muito forte que jogou sem medo, tal como nós, mas eu acredito na minha equipa. Os jogadores estão a assimilar melhor as ideias", disse o técnico, de 50 anos.