Paulo Bento: «Tajiquistão está extremamente motivado»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de se apurarem no 2.º lugar do Grupo C, os Emirados Árabes Unidos, de Paulo Bento, defrontam hoje o Tajiquistão, seleção que fez história ao passar pela primeira vez aos oitavos de final da Taça da Ásia. O treinador português descarta o favoritismo e espera um jogo complicado e equilibrado. "O Tajiquistão está extremamente motivado porque é a primeira que chega à fase a eliminar. Se pensarmos que eles [Tajiquistão] estão pela primeira vez neste patamar e que, por isso, têm menos possibilidades de vencer o jogo... estaremos a cometer um grande erro. Não considero que somos favoritos. Sabemos que será um jogo difícil e muito equilibrado", atirou o técnico luso de 54 anos.

No outro jogo do dia, a favorita Austrália abre os oitavos de final enfrentando a seleção da Indonésia.