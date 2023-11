Paulo Bernardo prefere futebol britânico: «Em Portugal perde-se tempo, os jogadores vão para o chão...»

Paulo Bernardo, médio emprestado pelo Benfica ao Celtic, falou na conferência de imprensa e comparou o campeonato escocês ao português. "Aqui o futebol é muito mais intenso e o jogo nunca pára. Em Portugal perde-se um pouco de tempo, pois todos os jogadores vão para o chão demasiadas vezes e o árbitro tem que parar o jogo. É um pouco aborrecido", disse.

O médio soma 134 minutos disputados e não esconde o desejo de ser mais utilizado. A lesão de Hatate possibilitou a entrada no onze no empate (0-0) frente ao Hibernian. O jogador de 21 anos utiliza o amigo Jota como incentivo. "Estou a trabalhar muito para causar impacto. O Jota conseguiu-o e agora quero ser eu a construir história." O extremo do Al Ittihad terá dito que "o Celtic é muito bom, não muito diferente do Benfica", revelou Paulo Bernardo.