Paulo Fonseca dá 'aula' de futebol e explica alguns dos princípios que usa nas suas equipas

Paulo Fonseca explicou, ao canal de YouTube 'The Coaches' Voice', alguns dos princípios táticos que as suas equipas costumam seguir, no caso o Shakhtar Donetsk - que orientou entre 2016 e 2019 - e a Roma - para onde se mudou de 2019 a 2021.Entre outros pontos, o treinador português destacou a importância de dominar o jogo com bola, passando pela construção desde a linha defensiva até à subida dos laterais. O técnico realçou a necessidade da reação imediata à perda da bola, antes de abordar a mudança tática que fez quando se mudou para a Roma, frisando que a maioria das equipas em Itália ataca as linhas defensivas com cinco elementos.Paulo Fonseca falou ainda da relevância de um treinador se adaptar ao país onde está, testando novos métodos e sistemas que se possam encaixar melhor em diferentes tipos de futebol.