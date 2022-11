Paulo Fonseca e Schmidt marcam presença no Fórum dos Treinadores de Elite da UEFA

Paulo Fonseca, treinador português do LOSC Lille, e Roger Schmidt, técnico alemão do Benfica, marcam esta segunda-feira presença no Fórum dos Treinadores de Elite da UEFA que teve início às 14:30 horas e está previsto terminar às 18:30 horas. A estes dois treinadores juntam-se ainda, no local, Christophe Galtier (Paris SG), Olivier Glasner (Eintracht Frankfurt), David Moyes (West Ham), Erik ten Hag (Manchester United) e Rafael Benítez (sem clube).

Via online, participam ainda Carlo Ancelotti (Real Madrid), Stefano Pioli (AC Milan), Luciano Spalletti (Nápoles) e Thomas Tuchel (sem clube).

