Paulo Fonseca eleito o melhor treinador da Ucrânia em 2018/19

O treinador português Paulo Fonseca foi considerado o melhor do campeonato ucraniano, depois de ter conquistado em 2018/19 o terceiro título consecutivo, à frente do Shakhtar Donetsk.O treinador, de 46 anos, que assinou no início de junho por três épocas com a Roma, já disse que a distinção é o resultado de uma "época magnífica", em que voltou a vencer o campeonato."É o reconhecimento de um trabalho conjunto. Quero agradecer aos restantes elementos da equipa técnica, aos meus jogadores e a toda a estrutura do Shakhtar, que, obviamente, são os principais responsáveis por ganhar este prémio", disse o treinador, em declarações à sua assessoria de imprensa.Paulo Fonseca foi distinguido numa cerimónia da 'Premier League' da Ucrânia, sendo considerado o melhor à frente do treinador do Oleksandriya, Volodymyr Sharan, e do técnico do Dínamo Kiev, Aliaksandr Khatskevich.No seu palmarés, o técnico conta com três campeonatos, três taças e uma Supertaça da Ucrânia, e uma Taça de Portugal, pelo Sporting de Braga, e uma Supertaça portuguesa, com o FC Porto.