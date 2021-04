Paulo Fonseca elogia Bruno Fernandes «É um líder, um lutador e muito, muito inteligente»

A Roma de Paulo Fonseca defronta o Manchester United nas meias-finais da Liga Europa e a primeira mão disputa-se já amanhã em Inglatera. O treinador português concede esta quarta-feira uma entrevista à ESPN na qual aborda a eliminatória e, entre outros temas, fala de Bruno Fernandes e deixa elogios ao médio português dos red devils.





"O Bruno é fantástico, pelo que fez no Sporting e pelo que está a fazer no United. Chegou um pouco tarde, mas aprendeu muito antes de chegar ao Sporting, pois desenvolveu-se bastante em Itália [Novara, Sampdoria e Udinese]. O que acho notável é a sua personalidade. Tem muita qualidade, mas também é um líder, um lutador e muito, muito inteligente. Não me surpreende que, desde que chegou ao United, se tenha tornado o líder da equipa", afirma Paulo Fonseca.Questionado sobre o facto de Bruno Fernandes não ter sido contratado mais cedo por um colosso europeu, Paulo Fonseca considera que tudo depende da coragem dos treinadores para apostar nos jovens talentos, independentemente da idade."Confesso que não é fácil dar oportunidades aos jovens quando se está numa equipa grande e com grandes expectativas. Há muita pressão. É preciso que tenham o caráter e a personalidade certas. Na Roma temos isso com o Zaniolo, por exemplo. É tão corajoso, tão obstinado. Não se vê muitos jogadores muito jovens a jogar com regularidade em grandes equipas. Mas depende do caráter de cada um deles. Quando vejo um jogador com caráter e personalidade que combinam com o seu talento, a idade para mim não importa", sublinha o técnico português.