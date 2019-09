Paulo Fonseca garante estreia de Smalling frente à Atalanta

Paulo Fonseca confirmou esta quarta-feira que o central Chris Smalling vai estrear-se oficialmente com a camisola da Roma na receção à Atalanta, agendada para quarta-feira.

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da 5.ª jornada da Seria A, o técnico português admitiu que o jogador inglês de 29 anos, emprestado pelo Manchester United, vai render o castigado Mancini no centro da defesa romana e garantiu ainda que o lateral esquerdo Kolarov e o avançado Dzeko vão manter-se no onze inicial. "Gostaria de deixá-los descansar, mas neste momento não posso. Eles são fundamentais para a nossa equipa", explicou.

Paulo Fonseca deixou também elogios ao médio Brian Cristante, salientando o papel do antigo jogador do Benfica na manobra da equipa. "É um jogador muito inteligente, entende o que é preciso fazer. É defensivamente forte e tem coragem de jogar onde é habitual correr riscos e está sempre sob pressão. Para o nosso equilíbrio, é um dos jogadores mais importantes", considerou o técnico de 46 anos.



A Roma (4.º) soma duas vitórias e dois empates no campeonato, tem mais um ponto do que a Atalanta (7.º) e Paulo Fonseca adverte para a qualidade do conjunto liderado por Gian Piero Gasperini e as dificuldades que este vai impor no Estadio Olimpico. "É um jogo muito difícil contra um adversário muito forte, que luta, ataca e tem jogadores importantes na frente. Vai ser um jogo de duelos físicos e temos de ter muita atenção aos movimentos dos avançados da Atalanta", considerou.

Ainda na conferência de imprensa, Paulo Fonseca assumiu que o fenómeno do racismo deve ser "combatido e erradicado no futebol e nas sociedades".