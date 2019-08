Paulo Fonseca garante reforço de peso para a defesa

A AS Roma oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Chris Smalling. O internacional inglês, de 29 anos, chega por empréstimo até ao final da presente temporada, com o emblema orientado por Paulo Fonseca a pagar cerca de três milhões de euros pela cedência do defesa do Manchester United."Esta é uma oportunidade excelente para mim. A oportunidade de poder experimentar uma nova liga, com uma grande equipa que tem grandes aspirações era tudo o que mais precisava", afirmou o defesa lateral, em declarações prestadas ao meios de comunicação do emblema italiano."Estamos muito contentes por conseguirmos trazer um jogador como o Chris, que tem muita experiência, para a AS Roma", assegurou Gianluca Petrachi, diretor do clube.