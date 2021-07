Paulo Fonseca nega Fenerbahçe

Apesar de ter sido apontado como o próximo técnico do Fenerbahçe, a verdade é que o futuro de Paulo Fonseca não passa pela Turquia. Inicialmente, a imprensa turca avançou que o treinador, de 48 anos, estaria próximo de chegar a acordo com o emblema de Istambul, mas a informação foi contrariada pela assessoria do português. “Toda essa especulação sobre a possibilidade de Paulo Fonseca rumar ao Fenerbahçe acaba por ser mentira. Nunca existiram quaisquer negociações entre o treinador português e o clube turco”, garante a empresa de comunicação de Paulo Fonseca. Recorde-se que o técnico despertou também a cobiça de Tottenham e Fiorentina neste defeso, mas as negociações não foram bem sucedidas.