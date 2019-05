Paulo Fonseca perto do tricampeonato na Ucrânia

O triunfo (2-1) do Shakhtar Donetsk sobre o Oleksandriya deixou a equipa orientada por Paulo Fonseca a um ponto do tricampeonato ucraniano. Depois do empate a uma bola entre o Dínamo Kiev e o FK Zorya Luhansk, o conjunto liderado pelo treinador português já sabia que uma vitória frente ao Oleksadriya deixava a equipa a um ponto do título, e foi o que aconteceu.Khocholava, aos 4 minutos, inaugurou o marcador para o conjunto da casa. De seguida, Banada, aos 32 minutos, empatou para o conjunto visitante, mas, em cima da hora de jogo, o brasileiro Junior Moraes fixou o resultado final em 2-1 e confirmou o triunfo para a equipa de Paulo Fonseca. Assim, o Shakhtar lidera o campeonato ucraniano com 73 pontos (mais 11 que o Dínamo Kiev), a quatro jornadas do fim.