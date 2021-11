Paulo Fonseca está sem clube desde o final da última temporada, altura em que deixou o comando técnico da AS Roma, que atualmente é orientado pelo compatriota José Mourinho.Em entrevista ao jornal italiano 'La Repubblica', o treinador português falou sobre o seu futuro, abrindo as portas até a uma Seleção. "Quero abraçar um novo projeto, mas uma equipa que acredite nas minhas ideias. Sou livre, mas isso não significa que tenha de aceitar todas as ofertas, pelo contrário. Falou-se de algumas equipas, algumas eram verdadeiras, outras apenas rumores. Friamente, gosto mais da ideia de treinar um clube, mas se o projeto for sério, não excluo nada", atirou.