Paulo Futre revela a alcunha que os seus filhos lhe colocaram por causa do seu 'portunhol'

Bastante ativo no Twitter, quase sempre com publicações escritas em castelhano 'perfeito', Paulo Futre assumiu esta terça-feira que esse facto se deve a uma espécie de... batota. Tudo porque, antes de submeter os seus 'tweets', o antigo jogador do At. Madrid passa pela revisão num grupo de WhatsApp com os seus filhos, no qual estes aprovam aquilo que anteriormente escreveu no chamado 'portunhol'. Tudo isto enquanto estes o chamam de... José Saramago!



"Querem saber por que os meus 'tweets' estão bem escritos em castelhano? Tenho um grupo no WhatsApp com os meus filhos chamados 'José Saramago' (assim me chamam os pequenos c...), no qual eles me traduzem do 'ibérico' antes de eu publicar", escreveu o antigo internacional português, 'linkando' depois para um trabalho no qual o Yahoo Deportes destaca a sua vida pós-futebol, nomeadamente pela sua atividade nas referidas redes sociais.





¿Queréis saber por qué mi tweets están bien escritos en castellano?



Tengo un grupo de wpp con mis hijos llamado "José Saramago" (así me llaman los cabroncetes) en los que me traducen del "ibérico" antes de que publique.



Gran artículo de @tejomachuca https://t.co/GCMwdS2Crz — Paulo Futre (@PauloFutre) February 25, 2020