Paulo Gomes faz balanço no Khaleej Club: «Estamos na liderança e isso é mérito de todos»

Paulo Gomes orienta o Khaleej Club, na 2ª divisão da liga saudita, tendo mais dois pontos do que o Al Adalah, segundo classificado do campeonato. O treinador português fez um balanço positivo da passagem por aquele emblema que figura na liderança após a primeira volta completa."Estamos a fazer uma competição muito segura e eficiente. Estamos na liderança e isso é mérito de todos. Conseguimos uma grande vitória na última partida [Najran], um jogo muito difícil, mas que nos trouxe três pontos. O nosso pensamento é de seguir a evoluir dentro da competição e buscar o objetivo principal da equipe na temporada", vincou em declarações à assessoria de imprensa.O técnico, de 46 anos, que fez carreira nos bancos do Luxemburgo, garantiu que todas as equipas querem "vencer o líder do campeonato. "Estamos numa liga muito competitiva e exigente, onde qualquer adversário é complicado de ser batido. Seguimos na liderança, acabamos a primeira volta com 10 vitórias e com a esperança de fazer uma grande segunda volta. Sabemos que o campeonato vai ser ainda mais equilibrado depois deste mercado de janeiro", reiterou Paulo Gomes.