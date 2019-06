Paulo Sérgio: «Espero dar seguimento ao bom momento dos portugueses no Al-Taawon»

Paulo Sérgio, que assinou com o Al-Taawon até 2021, regressou a Portugal e explicou à chegada a Lisboa que a passagem pelo Sanat Naft, no Irão, deixou boas referências naquela região do globo, onde também já brilharam outros compatriotas.





"Em primeiro lugar, o trabalho realizado no ano passado no Irão, num quadro de grande dificuldade, teve grande impacto na região. Depois com a ajuda da Global Sports, o Jorge Teixeira propôs-me lá e as coisas chegaram a bom porto. Há dois treinadores antes que realizaram bons trabalhos, José Gomes e Pedro Emanuel, e espero dar seguimento ao bom momento dos portugueses no clube. É um clube com condições, não de topo, mas com condições e numa cidade agradável. Agora é trabalhar à distância até ao dia do recomeço dos trabalhos", referiu à Sport TV."A ambição do clube cresceu este ano. Já ficou em quarto lugar antes com o José Gomes e agora foi terceiro com o Pedro, que venceu a taça também. A ambição cresce, sabendo que há seis ou sete clubes que têm orçamentos díspares dos outros, mas é dar seguimento ao que foi feito de bom, meter o cunho pessoal e procurar ganhar jogos", concluiu o treinador.