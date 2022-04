Paulo Sousa sobre a relação com o plantel do Flamengo: «Há muitas personalidades...»

O Flamengo, comandado por Paulo Sousa, estreou-se esta terça-feira com uma vitória na Libertadores. O 'mengão' bateu os peruanos do Sporting Cristal (2-0) na fase de grupos e, no final da partida, o treinador português foi questionado acerca da sua relação com o plantel, explicando que há "muitas personalidades" envolvidas."Estou focadíssimo em alinhar todos naquilo que é o nosso trajeto, que é procurar ganhar todos os jogos com o máximo de qualidade e empenho. Sou muito focado no dia a dia. Numa equipa de trabalho há muitas pessoas, muitas personalidades. Nós estamos alinhados e focados em ganhar jogos", começou por explicar em conferência de imprensa.E prosseguiu, abordando as poucas oportunidades de Gabigol, uma das principais figuras da equipa: "[A bola] Não tem que chegar só ao Gabi. A grande característica que ele tem, que é sair de perto da linha defensiva e encontrar o timing certo para procurar jogadores e atacar a linha, acaba por não acontecer. Quando o nosso bloco defensivo baixou, ele conseguiu algumas oportunidades".O Flamengo volta a entrar em campo para a Libertadores no dia 13 (1h30), na receção aos argentinos do Talleres de Pedro Caixinha.