Paulo Sousa testa positivo à covid-19

Paulo Sousa testou positivo à covid-19, informou a Federação Polaca de Futebol num comunicado emitido esta quarta-feira.





De acordo com a nota, o técnico português de 51 anos sentiu-se doente quando regressava a Portugal, depois de uma viagem a Inglaterra e decidiu fazer o teste que acabou por comprovar a presença do vírus.A federação informou ainda que Paulo Sousa se encontra em Portugal a cumprir isolamento, de acordo com todas as normas de segurança.O porta-voz da federação polaca, Jakub Kwiatkowski, afirmou ainda que o técnico já está vacinado e, como tal, esperam que o português não tenha mais do que leves sintomas."Se não houver complicações, em princípio não haverá problema para que o treinador possa integrar o estágio para os próximos encontros de qualificação para o Mundial frente a Andorra e Hungria", afirmou o porta-voz à agência de notícias PAP.O estágio da seleção comandada por Paulo Sousa inicia-se a 8 de novembro, no qual enfrentará fora da Polónia a seleção de Andorra (dia 12) e a Hungria (dia 15) em Varsóvia, no último encontro de qualificação para a fase final do Mundial’2022.