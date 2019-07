Paulo Sousa vê sair Jules Koundé para o Sevilha

O futebolista francês Jules Koundé, formado no Bordéus, assinou um contrato de cinco épocas com o Sevilha, com os espanhóis a pagarem, segundo a imprensa, 25 milhões de euros, um valor recorde para o clube."O defesa, que chegou ontem [terça-feira] a Sevilha, passou de manhã os exames médicos, antes de assinar o contrato que o liga à nova equipa até 2024", indicou o Sevilha, sem especificar o valor da transferência.Koundé, de 20 anos, chega para reforçar a defesa dos andaluzes, sextos classificados na última época e que nesta temporada serão treinados por Julen Lopetegui, antigo técnico do FC Porto, da seleção espanhola e com curta passagem pelo Real Madrid.No Bordéus, equipa que tem o português Paulo Sousa como treinador, Koundé disputou 55 jogos na Ligue 1 desde 2018, quando fez a estreia no plantel principal, proveniente dos juniores.Com Monchi no cargo de diretor desportivo, o Sevilha já contratou também para a próxima época o holandês Luuk de Jong (ex-PSV), o israelita Munas Dabbur (ex-Salzburgo), o brasileiro Diego Carlos (ex-Nantes), o espanhol Joan Jordan (ex-Eibar) e o argentino Lucas Ocampos (ex-Marselha).