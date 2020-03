Pedreiro apanhado a roubar coleção de mil camisolas a jogador paraguaio

Ao longo da sua carreira, para lá de colecionar títulos e (alguns) golos, o paraguaio Edgar Benítez dedicou-se também a juntar um número considerável de camisolas de adversários. Ao todo, segundo as contas do próprio, em sua casa tinha mais de mil, com nomes de respeito como Paul Pogba, Messi ou Ronaldinho. Dissemos "tinha" porque nos últimos dias o jogador do Libertad foi alvo dos amigos do alheio e ficou sem praticamente a totalidade da sua coleção.De acordo com os relatos da imprensa paraguaia, tudo se deu na semana passada pela mão de um pedreiro que estava a trabalhar em obras de recuperação da casa do jogador. Como Benítez não estava em casa naqueles momentos (tinha-se mudado temporariamente para outro espaço), o pedreiro em causa decidiu aproveitar-se e, depois de arrombar a porta do quarto onde estas estavam guardadas - a porta estava fechada à chave -, fugiu com as mesmas e decidiu, com a ajuda de um amigo, colocá-las à venda na internet.Ora, a decisão de as disponibilizar na 'web' acabou por ser o primeiro passo para serem apanhados, já que as autoridades lhes seguiram os passos, fizeram duas detenções e recuperaram por agora 65 das camisolas roubadas. Entre as que foram recuperadas está a tal de Pogba, mas de Messi e Ronaldinho... nem sinal. Ao que tudo indica, uma outra pessoa (ou várias) estarão ainda em fuga, procurando agora negociar com o jogador uma compensação financeira para a devolução de todos os objetos.Nas redes sociais, refira-se, Benítez lançou um apelo para que o ajudem a recuperar as camisolas ainda perdidas, especialmente devido ao valor sentimental de várias delas. "As camisolas de toda a minha vida futebolística (aproximadamente 1000), aquelas que usei na seleção, nos clubes em que joguei e também as que troquei com futebolistas ao longo da minha carreira com mais de 15 anos, foram-me roubadas de casa e estão a ser vendidas nas redes sociais. (...) Todas estas camisolas representam muito para mim, pois cada uma delas tem uma história associada e são uma memória que faz parte da minha vida", assumiu.