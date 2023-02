Pedrinho, o bunker na Ucrânia e o "pior momento da vida": «Foi um grande desespero»

Faz hoje um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia. Mesmo com as "piores memórias possíveis" do início da guerra, Pedrinho, avançado do Atlético Mineiro e ex-jogador do Benfica que nessa data estava no Shakhtar Donetsk, 'volta' agora connosco ao "pior momento" da sua vida. Aqui recordamos também as palavras de aflição e deixamos a sua mensagem de esperança para todos os que vivem tamanho horror naquele país.