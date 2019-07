Pedro Caixinha aponta ao título no México

Depois de conquistar a Taça do México e agora a Supertaça ao comando do Cruz Azul, Pedro Caixinha aponta ao título, o qual já venceu ao serviço do Santos Laguna. "Não é só o campeonato que temos em mente, são todos os troféus. Vamos lutar por tudo", assumiu o português, que pode ganhar mais dois títulos até ao final do ano: a Taça da Liga e o Torneio de Abertura, o qual arranca no domingo. Na apresentação dos novos equipamentos, o presidente do clube mexicano, Guillermo Álvarez, admitiu a possibilidade de chegarem mais reforços a ‘La Maquina’, depois das contratações de Ángel Orelién, Guillermo Fernández e Juan Escobar. "Neste momento, podemos dizer que o plantel está completo, mas se existir alguma oportunidade, pode ser que aconteça", sustentou o líder do Cruz Azul.