Pedro Caixinha apontado ao comando do Chivas

Pedro Caixinha está a ser apontado pela imprensa mexicana como possível escolha para o comando técnico do Chivas, histórico clube de Guadalajara.





Os relatos locais apontam que o diretor desportivo Ricardo Peláez propôs o nome do treinador português à direção do Chivas, liderada por Amaury Vergara, sendo que Peláez já trabalhou com Caixinha no Cruz Azul. O treinador, recorde-se, também já representou o Santos Laguna.Víctor Manuel Vucetic deixou o comando técnico do Chivas há cerca de um mês e os responsáveis procuram um sucessor com experiência no futebol mexicano.