Pedro Caixinha bate River Plate e consegue primeira vitória na Argentina

Os portugueses parecem ser a besta negra de Marcelo Gallardo. Primeiro foi Jorge Jesus na final da Libertadores 2019, depois Abel Ferreira nas 'meias' da mesma competição. E agora o terceiro ilustre nessa lista é Pedro Caixinha, que esta noite viu o seu Talleres levar de vencido o River Plate por 1-0. Valeu o golo de Diego Valoyes, aos 8 minutos da segunda parte, que valeu ao técnico português a sua primeira vitória na Copa da Liga Profesional.Na 11.ª posição da Zona 1, o Talleres entrava sem chances de apuramento para os 'quartos' da prova, mas nem por isso se deixou de bater perante um River Plate que, por ter outras provas em diante, fez alinhar alguns homens menos utilizados. E foi assim que Pedro Caixinha conseguiu inverter a sequência negativa, com três derrotas nos primeiros três jogos disputados na Copa da Liga Profisional (1-2 com Gimnasia LP; 1-5 diante do Defensa y Justicia e 1-2 ante o Argentinos Juniors)."Estou muito feliz pelos adeptos, pela estrutura do Talleres e pelo grupo que não caiu em nenhuma situação. Temos de continuar o nosso caminho. O importante de hoje é manter a humildade. Vencemos um jogo muito importante. Eles estão a acreditar no nosso trabalho e na nossa ideia. Não fomos os piores quando perdemos, também não somos os melhores porque hoje vencemos", deixou claro Pedro Caixinha após o encontro."No primeiro tempo tínhamos a intenção de aproveitar a profundidade e jogar direito. Procurámos corrigir isso e estar mais juntos. Os nossos jogadores sabem que têm de administrar as energias para jogar a cada três dias", finalizou.