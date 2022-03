Pedro Caixinha em negociações com o Talleres de Córdoba

El Pedro Caixinha, de muy buen paso por el fútbol mexicano, está en negociaciones con Talleres de Córdoba.

*??De concretarse su arribo, se convertirá en el reemplazante de Ángel Guillermo Hoyos. — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 22, 2022

Pedro Caixinha está em negociações com o Talleres de Córdoba para ser o próximo treinador do clube argentino, de acordo com o jornalista da 'TyC Sports' César Luis Merlo. A concretizar-se a transferência, o técnico português vai suceder a Ángel Guillermo Hoyos.Caixinha, recorde-se, está sem clube desde o final de fevereiro, altura em que saiu dos mexicanos do Santos Laguna.