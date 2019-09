México: Pedro Caixinha já não é treinador do Cruz Azul

Pedro Caixinha já não é treinador do Cruz Azul. O clube mexicano anunciou esta segunda-feira, em comunicado divulgado no seu site oficial, ter chegado a acordo com o técnico português para a rescisão de contrato."Informa-se que, de comum acordo, o Sr. Pedro Caixinha deixou de ser o diretor técnico do Cruz Azul FCAgradecemos ao Sr. Caixinha, bem como a toda a sua equipa técnica, pelo trabalho, comprometimento e esforço dado à instituição durante a sua gestão, desejando-lhes o maior sucesso nos futuros projetos", pode ler-se no comunicado.Pedro Caixinha chegou ao Cruz Azul em dezembro de 2017, tendo comandado a equipa em 84 jogos, o último dos quais este domingo que terminou com empate frente ao Chivas (1-1).