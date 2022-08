Pedro Caixinha preparado para a Batalha do Fortín

Pedro Caixinha considerou o duelo da próxima madrugada (1h30) em casa do Vélez Sarsfield, a contar para a 1.ª mão dos quartos de final da Libertadores, um marco histórico para o Talleres de Córdoba.





“É o jogo mais importante na história do Talleres e na história do futebol de Córdoba. Será uma partida diferente de todas as outras por uma simples razão... seremos nós contra o mundo! Isso dá-nos prazer. Será como a Batalha das Termópilas [alusão à heróica resistência dos espartanos aos ataques dos persas]. Aqui estaremos naquela que será a Batalha do Fortín [El Fortín é a alcunha do Vélez]. Iremos sozinhos e tentaremos trazer aquilo que for necessário para que consigamos encerrar a eliminatória a nosso favor no Mario Kempes”, referiu o treinador português, falando do adversário: “O Vélez é um clube histórico, é um dos seis clubes que estão nos quartos de final que já conquistaram a Libertadores. Só nós e o Athletico Paranaense é que ainda não o conseguimos. Mas a experiência do Athletico até é maior do que a nossa, pois já disputou uma final enquanto nós nunca tínhamos atingido sequer este patamar.”

Vítor Pereira e Abel Ferreira

Os quartos de final arrancaram esta madrugada, tendo o Corinthians de Vítor Pereira recebido o Flamengo. Na próxima madrugada, a partir da 1h30, o Palmeiras de Abel Ferreira cumprirá nova etapa na corrida ao ‘tri’, defrontando fora o Atlético Mineiro de Hulk.