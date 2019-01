Pedro Caixinha quer "zero distrações e desculpas" para "deixar um legado" no Cruz Azul

Pedro Caixinha explicou esta sexta-feira que quer deixar um legado no Cruz Azul, numa altura em que a equipa é criticada pelo mau início do Clausura mexicano, onde ainda não ganhou. O técnico português diz alhear-se das vozes de fora."Quero ganhar. Num grande clube como este só podemos pensar nisso. Tenho um desafio muito importante nesta instituição, que é deixar um legado. Para isso há que entrar no processo a fundo, ser imune às críticas. Se lhes der importância, não vou deixar esse legado que quero", referiu em conferência de imprensa.A receita para o sucesso é conhecida do técnico português, que fez questão de partilhá-la com os jornalistas: "Temos de concentrar-nos no trabalho, com zero distrações, zero desculpas e continuar a fazer as coisas como sempre aprendi na minha vida: a trabalhar muito, com princípios bem definidos. Os resultados são claros: um empate e duas derrotas. Não começámos como queríamos mas a equipa está a caminhar na direção que quero e tem todas as condições para continuar a crescer".