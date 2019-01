Pedro Caixinha: «Se há algo que me caracteriza é tê-los no sítio»

Caixinha: «Montoya disse que eu não tinha tomates mas acho que ainda aqui estão» Caixinha: «Montoya disse que eu não tinha tomates mas acho que ainda aqui estão»

Pedro Caixinha é por esta altura tema de conversa no México devido à resposta frontal com que brindou Walter Montoya, seu antigo jogador no Cruz e Azul e agora se mudou para o Grémio. O argentino referiu teve problemas no clube mexicano porque o treinador português "não tem tomates", algo que mereceu resposta em conferência de imprensa."Ele disse que eu não tinha tomates? Acho que ainda aqui estão. Se há algo que me caracteriza é tê-los no sítio. Como dizem por cá, vestir as calças. Por isso encerremos esse assunto", disparou Caixinha.O técnico cumpre a segunda época no Cruz Azul e a segunda passagem pelo México, depois de já ter representado o Santos Laguna.