Pedro Correia: «Jogar contra Portugal, em Portugal, é um momento muito bom»

Pedro Correia, defesa de 31 anos, nasceu em Portugal mas vive e joga no Qatar desde 2010. Naturalizou-se, representa a seleção asiática há cinco anos e este sábado defrontou a Seleção Nacional pela segunda vez. Mas a primeira em solo português.





"Jogar contra Portugal, em Portugal, é um momento muito bom. Não há palavras para descrever. Estou muito feliz. Ver os meus amigos, ter a família perto para ver o jogo", assumiu, em declarações à RTP.Sobre a preparação do Qatar para o Mundial, Pedro Correia considera que os jogos que tem vindo a realizar contra seleções europeias vão ajudar a equipa a ter uma boa prestação na prova que irá organizar. "Jogar contra Portugal, que é das melhores equipas do Mundo, é bom para ganharmos experiência. Daqui a um ano e meio, vamos jogar o Mundial no nosso país", concluiu.