Pedro Delgado e Hildeberto Pereira são campeões na China

Os portugueses Pedro Delgado (médio) e Hildeberto Pereira (avançado) sagraram-se campeões da 2.ª Divisão da China, ao serviço do Kunshan, cotando-se como peças essenciais do conjunto, que terminou a prova com 13 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, registando apenas uma derrota em 34 jornadas.Para Pedro Delgado (nasceu em Portimão, naturalizou-se chinês e é descendente de um cabo-verdiano, o antigo futebolista Amílcar Delgado, e de uma brasileira) este é o terceiro sucesso alcançado no espaço de um ano, pois na época passada ajudou o Shandong Luneng a vencer a 1.ª Divisão chinesa e a Taça da China. O médio participou em 15 jogos e marcou sete golos ao serviço do Kunshan na campanha que agora terminou. Já Hildeberto Pereira, nascido em Portugal e de origem cabo-verdiana, disputou 25 jogos e marcou oito golos.Pedro Delgado, de 25 anos, formado no Portimonense, Sporting e Inter de Milão, cumpriu a terceira época no futebol chinês, o mesmo sucedendo com Hildeberto Pereira, de 26 anos, formado no Benfica e com passagens pelo Vitória de Setúbal e por Inglaterra e pela Polónia.