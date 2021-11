Pedro Emanuel despedido do Al Nassr

Pedro Emanuel já não é treinador do Al Nassr, anunciou esta quarta-feira o clube saudita nas redes sociais. "A direção do clube decidiu rescindir a relação contratual com o treinador da primeira equipa de futebol, Sr. Pedro Emanuel, agradecendo-lhe o período em que passou como treinador da equipa. O Sr. Marcelo Salazar liderará a equipa até o anúncio do novo treinador", pode ler-se.O técnico português vê assim chegar ao fim uma curta passagem pelo emblema da Arábia Saudita, pelo qual assinou no início de outubro.