Pedro Emanuel nas meias-finais da Taça nos Emirados Árabes Unidos

O Al Ain, treinado pelo antigo futebolista português Pedro Emanuel, apurou-se este sábado para as meias-finais da Taça do Presidente, dos Emirados Árabes Unidos, num jogo com 11 golos.

Foi uma eliminatória de loucos, com a equipa de Pedro Emanuel a garantir a presença nas meias-finais, depois de vencer o Al Wasl por 6-5, num jogo em que chegou a estar a perder por 3-2 e 4-3, e em que recuperou por duas vezes.

O homem do jogo acabou por ser o avançado togolês Laba, ao marcar quatro golos na vitória do Al Ain, aos três, 37, 73 e 85 minutos, este último o sexto golo da equipa de Pedro Emanuel e já após o Al Wasl estar reduzido a 10.

Na última época, o Al Ain tinha sido eliminado na Taça do Presidente precisamente pelo adversário de hoje, ainda nos oitavos de final.