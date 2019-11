Pedro Gonçalves anuncia fim de ciclo no futebol de formação de Angola

O coordenador das seleções jovens de futebol de Angola, o português Pedro Gonçalves, revelou esta quarta-feira que deixou as funções que exercia após orientar a seleção angolana no Mundial de sub-17, que decorre no Brasil.

"Para mim, o dia de ontem [terça-feira] representou o final de um ciclo no futebol jovem de Angola no maior palco possível de atingir. Foram mais de quatro anos de muita entrega e dedicação. Com muito regozijo assinalo que contribuí para potenciar os jovens talentos angolanos no capítulo desportivo e humano", escreveu Pedro Gonçalves na sua conta do Facebook.

Ex-treinador da formação do Sporting durante 16 anos, Pedro Gonçalves, que desempenhou as funções de coordenador das seleções jovens, de selecionador de sub-17, sub-20, sub-23 e da formação principal, considerou ter sido "um privilégio ter orientado todas as seleções masculinas do futebol angolano".

A aventura no futebol angolano começou em 2015 na formação do clube 1.º de Agosto, de Luanda, trabalho esse que chamou a atenção dos responsáveis pela Federação Angolana, que o convidaram para coordenar todo o futebol jovem.

O seu último trabalho foi orientar a seleção de sub-17 de Angola na sua primeira participação na fase final de um Mundial e que foi eliminada na terça-feira, nos oitavos de final, pela Coreia do Sul, vencedora por 1-0.