Pedro Martins a caminho do Qatar para assinar pelo Al-Gharafa

Pedro Martins está a caminho do Qatar para assinar pelo Al-Gharafa, num contrato válido por dois anos, sabeO treinador português chega a convite de Antero Henrique, diretor desportivo da Liga do Qatar, dentro de um trabalho de desenvolvimento contínuo no aumento dos níveis de competitividade, qualidade e profissionalismo do futebol qatari.Pedro Martins, recorde-se, deixou o Olympiacos em agosto.