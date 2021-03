Pedro Martins alcança 100.ª vitória no Olympiacos: «Resultado da nossa dedicação»

O Olympiacos venceu este domingo o Lamia por 3-0, em jogo da 25.ª jornada da Liga grega, com Bruma a marcar um dos golos da partida. Foi o 100.º triunfo de Pedro Martins como treinador da equipa grega.





"Feliz por atingir essa marca. Tem um significado simbólico mas também espelha o percurso percorrido desde que iniciámos este projeto em 2018, o resultado da nossa dedicação e profissionalismo. Tenho de agradecer aos que me acompanham, ao clube e aos atletas que têm conseguido colocar em prática as nossas ideias. Mas também aos adeptos, pelo apoio e confiança que sempre depositaram em nós", referiu o treinador.A equipa de Pedro Martins adiantou-se no marcador aos oito minutos, com um golo do internacional português Bruma, com Fortounis a ampliar a vantagem aos 10 e El Araby a fazer o terceiro aos 34.O Olympiacos, que contou ainda com o guarda-redes José Sá como titular e o médio Tiago Silva como suplente utilizado, lidera de forma confortável o campeonato, com 64 pontos, seguindo-se o Aris com 47, mas menos um jogo. O Lamia é 12.º, com 19.