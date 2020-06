Pedro Martins aumenta lote de campeões lusos pelo Olympiacos

O português Pedro Martins levou este domingo o Olympiacos ao seu 45.º título de campeão grego de futebol, igualando o feito de quatro compatriotas e acentuando o 'carimbo' luso no sucesso do clube de Atenas na última década.

O Olympiacos assegurou este domingo matematicamente o título ao vencer em casa do AEK Atenas por 2-1, mas os seus responsáveis decidiram não festejar ainda o títlo, uma vez que o PAOK, orientado por outro português, Avel Ferreira, apresentou um recurso da perda de sete pontos na secretaria.

Na segunda temporada ao comando dos helénicos, o antigo técnico de Marítimo, Rio Ave e Vitória de Guimarães sagrou-se campeão pela primeira vez na carreira e ajudou o clube a recuperar uma hegemonia que tinha sido interrompida nas duas últimas temporadas, com os sucessos de AEK e PAOK.

Pedro Martins, de 49 anos, é o quinto treinador português a ser campeão na Grécia e no Olympiacos, repetindo os êxitos alcançados por Leonardo Jardim (2012/13), Vítor Pereira (2014/15), Marco Silva (2015/16) e Paulo Bento (2016/17) no emblema do Piréu.

Martins é também o segundo português a sagrar-se campeão esta época, depois de na semana passada Luís Castro ter conduzido o Shakhtar Donetsk ao título na Ucrânia.

Na Europa, os treinadores portugueses já ganharam em 12 países diferentes, além, obviamente, de Portugal, com destaque para os sucessos em quatro dos cinco principais campeonatos do 'velho continente', sendo exceção a Alemanha.

Para este currículo, o maior responsável é José Mourinho, que foi o único a ganhar em Espanha, pelo Real Madrid, em 2011/12, em Inglaterra, onde foi tricampeão pelo Chelsea (2004/05, 2005/06 e 2014/15), e em Itália, num 'bis' pelo Inter (2008/09 e 2009/10).

'Mou', de regresso ao ativo no Tottenham, nunca esteve na Alemanha ou em França, país onde triunfaram Artur Jorge, pelo Paris Saint-Germain, em 1993/94 e 1994/95, e, mais recentemente, em 2016/17, Leonardo Jardim, ao serviço do Mónaco. Nos restantes países da Europa, os portugueses ganharam ainda na Bulgária, Chipre, Israel, Roménia, Rússia e Suíça.

Na América do Sul, Jorge Jesus, ao serviço do Flamengo, em 2019, tornou-se no primeiro português a levantar a Taça Libertadores e também a vencer o 'Brasileirão'.

Guilherme Farinha, atualmente com 64 anos, venceu dois títulos na Costa Rica, ao serviço do Alajuelense, em 1999/00 e 2000/01, enquanto Pedro Caixinha se sagrou campeão mexicano em 2014/15, ao comando do Santos Laguna.

Os técnicos lusos não têm grande historial na América, ao contrário do que acontece na Europa, em África e na Ásia, já que, na Oceânia, não há registo de triunfos.

Em África, há registos de títulos em cinco países, numa lista de vencedores em que se destacam os seis cetros egípcios de Manuel José, no Al-Ahly, e os cinco de Bernardino Pedroto em Angola, três pelo ASA e dois pelo Petro Luanda.

Os técnicos lusos já arrebataram, igualmente, Moçambique, nomeadamente Rui Caçador, que, em 1988, tem o primeiro registo vitorioso de um técnico luso num campeonato estrangeiro, ao comando do Mexaquene. Também há vitórias em Marrocos e Tunísia.

Na Ásia, há nove países com 'bandeiras' lusas, na Arábia Saudita, China, Coreia do Sul (José Morais e Nelo Vingada), Líbia, Malásia, Qatar, Vietname e até em Macau e nas Maldivas, onde Bernardo Tavares se impôs pelo Benfica local e o New Radiant, respetivamente.