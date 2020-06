Pedro Martins: «Chegar a Salónica e vencer é uma demonstração inequívoca da nossa qualidade»

PAOK Salónica e Olympiacos defrontaram-se, este domingo, em jogo a contar para a 27.ª jornada do campeonato grego de futebol, momento que assinalou o regresso da competição na Grécia e que opôs dois treinadores portugueses.





Pedro Martins, treinador da formação do Pireu, foi quem sorriu no final do encontro diante de Abel Ferreira, ao vencer por, com um golo do marroquino Youseff El Arabi, que permite à equipa do antigo treinador de Vitória de Guimarães e Rio Ave liderar a prova com 17 pontos de vantagem sobre o PAOK Salónica (2.º)."É com enorme satisfação que voltamos a competir e ainda para mais com tão importante vitória. Foram longas semanas sem podermos fazer aquilo de que gostamos pelo que tínhamos muita vontade de voltar a jogar. Sabíamos que este não só era um jogo de grau de dificuldade máximo como uma incógnita pois não sabíamos como os jogadores de ambas as equipas estariam devido à paragem. É um enorme orgulho ver a resposta dos meus jogadores. Chegar a Salónica e vencer é uma demonstração inequívoca da nossa qualidade. Estamos mais perto do grande objetivo mas nada termina aqui. Temos de manter o nível demonstrado até ao momento se queremos festejar no final", apontou Pedro Martins, em declarações no final da partida.