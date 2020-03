Pedro Martins cobiçado

A campanha do Olympiacos esta temporada não está a passar despercebida. A equipa de Pedro Martins lidera o campeonato e está nos ‘oitavos’ da Liga Europa, competição em que já eliminou o Arsenal, em pleno Emirates. Em final de contrato, o técnico já foi alvo de algumas abordagens, a última do Lokomotiv. Segundo a imprensa russa, Yuri Semin está de saída do clube de Moscovo e o português é o favorito a treinar a equipa de Eder e João Mário.