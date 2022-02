Pedro Martins conduz Olympiacos às meias-finais da Taça da Grécia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Olympiacos bateu esta quarta-feira o Panetolikos por 3-1 na segunda mão dos quartos de final da Taça da Grécia de futebol, com a formação treinada pelo português Pedro Martins a decidir a eliminatória já no prolongamento.



Depois da derrota por 2-1 na primeira volta, Fadiga marcou logo aos seis minutos para o Olympiacos, após assistência do criativo luso João Carvalho, e o marcador só voltou a mexer já aos 85, quando Karelis fez o 1-1, depois de passe do português Hélder Barbosa, que tinha sido lançado a jogo apenas três minutos antes.

E foi outro português, Rony Lopes, que fez a assistência para o 2-1 do Olympiacos, concretizado por Georgios Masouras, levando a decisão para o tempo extra, já depois do luso Frederico Duarte, do Panetolikos, ter sido expulso aos 89 minutos por acumulação de amarelos.

No prolongamento, aos 115, o atacante Masouras voltou a marcar para a formação ateniense, e colocou os comandados de Pedro Martins, que cumpriu o jogo 200 pelo Olympiacos, nas semifinais da prova.