Pedro Martins despede-se do Olympiacos: «Acordámos o Gigante do Pireu e recriámos uma dinâmica de vitórias»

O treinador Pedro Martins anunciou esta terça-feira o adeus ao Olympiacos, emblema grego que representou desde 2018 e pelo qual se sagrou tricampeão helénico e onde se tornou o técnico com mais jogos disputados na história. O português, de 52 anos, recordou os títulos e o legado deixado em Atenas."Foram quatro anos em que, todos juntos, conquistamos títulos, alcançamos centenas de vitórias, registamos diversos recordes; fizemos do Olympiakos um emblema respeitado em todo o lado, novamente; juntos, escrevemos páginas históricas no maior clube da Grécia. Juntos, acordámos o Gigante do Pireu e recriámos uma dinâmica de vitórias", vincou Pedro Martins, que sai depois da eliminação na qualificação rumo à Liga dos Campeões.Chega hoje ao fim a minha ligação com o Olympiakos.Foram quatro anos em que, todos juntos, conquistamos títulos, alcançamos centenas de vitórias, registamos diversos recordes; fizemos do Olympiakos um emblema respeitado em todo o lado, novamente; juntos, escrevemos páginas históricas no maior clube da Grécia. Juntos, acordámos o Gigante do Pireu e recriámos uma dinâmica de vitórias.Saio do Karaiskakis orgulhoso pelo legado que deixámos nestas últimas quatro épocas. Foi um prazer fazer parte da história deste clube enorme.Tenho de agradecer a todos os jogadores e staff que comigo trabalharam, aos adeptos que me têm enviado milhares de mensagens de apoio. E uma palavra especial para o Presidente: pela confiança e por ter acreditado tanto no nosso projeto.Deixo um país maravilhoso que já faz parte da história da minha vida. Uma nação apaixonada por futebol e que sempre admirei. Por isso digo: até já, Grécia!Obrigado a todos.