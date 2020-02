Pedro Martins duro com a arbitragem: «Estes árbitros não estão a fazer bem ao futebol»

O Olympiacos de Pedro Martins triunfou (1-0) na visita ao reduto do Atromitos, com um golo de Hassan, ex-avançado do Sp. Braga e Rio Ave Hassan, já perto do apito final, num jogo em que os português José Sá e Rúben Semedo foram ainda titulares.





Apesar da conquista dos três pontos, o treinador português não deixou de lançar duras críticas à arbitragem do encontro, afirmando mesmo que é algo a que já está "acostumado"."O Olympiacos foi a melhor equipa em campo hoje. Tivemos iniciativa, criámos, tivemos mais pontapés de canto, mais oportunidades e, geralmente, tudo feito com excelência. Cometemos oito faltas, enquanto que o nosso adversário fez 16 e, mesmo assim, recebemos um cartão vermelho. O árbitro não esteve bem hoje, principalmente no cartão vermelho mostrado ao Omar. É uma arbitragem que já estamos acostumados e que não gostamos de ter. Na primeira parte a arbitragem esteve bem, mas na segunda não. Estes árbitros não estão a fazer bem ao futebol", apontou o treinador português no final do encontro."A primeira coisa que eu lhes disse foi que tinha orgulho da forma como lidaram com o jogo tal como fazem nos treinos diariamente. Não é fácil estar no primeiro lugar, sei que muitos jogadores podiam ter oferecido mais hoje, mas estou feliz pela forma como lutaram até ao último lance para conseguirmos a vitória", concluiu.