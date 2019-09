Pedro Martins e Abel Ferreira lideram o campeonato grego

O Olympiacos, do treinador português Pedro Martins, e o PAOK, de Abel Ferreira, lideram em igualdade o campeonato grego, tendo desperdiçado a oportunidade de se isolarem ao empatar os seus jogos da quarta jornada.O PAOK foi o primeiro a entrar em campo e empatou em casa a 2-2 com o Aris, que apresentou os portugueses Bruno Gama a titular e Hugo Sousa no banco, e que chegou à vantagem pelo nigeriano Brown Ideye, aos quatro minutos.O brasileiro Léo Matos, que viria a ser expulso aos 68 minutos, por acumulação de amarelos, empatou a 1-1 aos seis, mas o espanhol Javier Matilla voltou a colocar o Aris em vantagem aos 88, desferindo um rude golpe nas aspirações do PAOK.No nono minuto dos descontos, num derradeiro esforço para minimizar os danos, o PAOK conseguiu empatar pelo croata Josip Misic, que representou o Sporting em 2017/19, e que já tinha sido o autor da assistência para o primeiro golo.O empate deixou provisoriamente o PAOK na liderança, com um ponto de vantagem, mas o Olympiacos, que entrou mais tarde em campo, regressou ao lugar mais alto, com os mesmos 10 pontos, após empatar a 1-1 na deslocação à casa do Panathinaikos.Com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence a titulares, o Olympiacos do treinador Pedro Martins chegou à vantagem pelo espanhol Guerrero, aos 35 minutos, mas sofreu o golo do empate pelo francês Yohan Mollo, na conversão de uma grande penalidade aos 90.