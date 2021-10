Pedro Martins é candidato ao banco do Newcastle

O Newcastle procura um novo treinador, após a saída de Steve Bruce, e volta a ter na lista de opções mais um português. Depois de Paulo Fonseca, a imprensa inglesa avança que Pedro Martins é o mais recente nome na lista de candidatos ao comando do milionário Newcastle.





Recentemente adquirido por um fundo da Arábia Saudita liderado pelo príncipe herdeiro, Mohammad bin Salman, a formação inglesa tem sido orientada pelo interino, Graeme Jones, mas os donos do clube pretendem definir o novo treinador antes da próxima paragem das seleções.Desta feita, Pedro Martins surge como alternativa, caso o Newcastle não consiga definir um acordo com outras opções. Lucien Favre (sem clube), Steven Gerrard (Rangers), Paulo Fonseca (sem clube) e Erik Ten Hag (Ajax) são os técnicos que também surgem na lista de alvos do Newcastle, sendo que, para já, o emblema inglês terá reunido com Fonseca e Favre para discutir o possível projeto para o clube.Atualmente no comando técnico do Olympiacos, Pedro Martins segue na liderança do campeonato grego sem qualquer derrota (6V e 2E). De resto, o treinador de 51 anos tem contrato com o Olympiacos até junho de 2022 e vê ainda por definir o futuro no emblema de Atenas.