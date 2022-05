Pedro Martins: «É mais uma etapa fantástica na minha carreira e na do Olympiacos»

Pedro Martins festejou esta quarta-feira o terceiro título na Grécia ao serviço do Olympiacos e revelou-se um homem feliz no final da vitória sobre o PAOK (1-2)

"Muito orgulho pelo 47º campeonato pelo Olympiacos, o terceiro consecutivo desde que estou cá. Estou muito feliz. De facto, é mais uma etapa fantástica na minha carreira e na do Olympiacos", garantiu à comunicação do clube do Pireu, frisando a justiça do título grego."Acho que não hã dúvidas. São 16 pontos neste momento [de vantagem para o PAOK] numa época extremamente difícil e nem sempre bem jogada mas este grupo de trabalho começou muito cedo, praticamente com dois anos e meio, com jogos atrás de jogos. Quero dedicar-lhes o título, também ao presidente e ao meu staff fantástico. Foram eles os pilares do sucesso que tivemos", adiantou o técnico de 51 anos.Pedro Martins garantiu que a segunda parte do Olympiacos em Salónica foi a "demonstração da força". "Toda a gente gostaria de estar na posição do Olympiacos. É o campeão e merece celebrar. Aos nossos adeptos, o meu muito obrigado", afirmou.